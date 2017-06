Commissariaat Paramaribo Zuid – West houdt veldoriëntaties

Burgervader Pollack brengt oplossingsmodellen in kaart

Het districtscommissariaat Paramaribo Zuid –West is druk bezig met veldoriëntaties. Dat doet het commissariaat omdat een aantal issues aanhoudend om aandacht vragen. Er moeten oplossingen worden bedacht voor het ophalen van de lozen en trenzen in de verschillende wijken, is er een overlast aan autowrakken op bermen en de geluidsoverlast moet ook worden aangepakt. Burgervader Remy Pollack is op de hoogte van de vele klachten waarmee de ressorten als Tammenga, Latour, Ephraimzegen en Welgelegen mee kampen. Hij beloofd met structurele oplossingen te komen.

Districtscommissaris van Paramaribo Zuid -West, Remy Pollack, over het doel waarnaar hij in samenwerking met zijn team streeft. Dat is het terugbrengen van de leefbaarheid in de verschillende gebieden die vallen onder zijn werkgebied. Pollack is ook belast met de tijdelijke waarneming van de leiding in het district Coronie.