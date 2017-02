Comité Slachtoffers Politiek Geweld: ‘Dialoog moet startpunt verzoening betekenen’

Voor het Comité Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld betekent dialoog het startpunt om verzoening tot standpunt te brengen. Dit jaar wil het comité zich nadrukkelijker profileren als een maatschappelijke kracht, ten einde het proces vaart te doen nemen. Voorzitter Humphrey Jeroe zegt dat niets daar afbreuk aan zal doen.

Humphrey Jeroe, voorzitter van het Comité Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld; in antwoord op de vraag of er nog een handreiking gedaan zal worden naar de Stichting 8 December 1982 toe. De stichting kan zich niet terugvinden in een verzoening zoals het comité voor ogen heeft. Eén groot punt van verschil voor de 8 decemberstichting is dat zij nabestaanden zijn van mannen die standrechtelijk zouden zijn geëxecuteerd en niet gesneuveld.

Desondanks laat het comité van Jeroe zich niet uit het veld slaan. Ook niet door de terugtreding van Sandew Hira. Hira zal de organisatie blijven adviseren en ondersteunen.