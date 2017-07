Comité-generaal over SURALCO op 11 juli

De Nationale Assemblee komt dinsdag in comité-generaal bijeen om de ALCOA-kwestie en de gezondheidssector te bespreken. De regering heeft gevraagd voor deze geheime vergadering hoewel het parlement liever heeft dat deze twee zaken in het openbaar worden besproken. Onder voorbehoud heeft het parlement ingestemd om dinsdag toch achter gesloten deuren de regering aan te horen.

Dit betekent echter niet dat de ALCOA-kwestie en de problemen in de gezondheidssector niet meer naar de openbare vergadering gaan. Intern zal het parlement besluiten welke informatie over deze twee zaken, versterkt in comité Generaal, tijdens de begrotingsbehandeling niet besproken mogen worden:

Oppositieparlementariër Chan Santokhi, die hoopt dat een goed deel van de informatie in de Comite generaal van dinsdag ook openbaar gemaakt zullen worden. En daarvoor DNA-voorzitter Jennifer Geerlings-Simons die min of meer daar mee kan gaan.

Hiermee eindigde gisteren ook de eerste ronde van de behandeling van de staatsbegroting en het Ontwikkelingsplan. Na de comité-generaal die op 11 juli wordt gehouden, gaat de regering vragen beantwoorden over de begroting van het dienstjaar 2017 en het Ontwikkelingsplan 2017-2021.