Comité-generaal gisteren niet doorgegaan

Regering vraagt een week uitstel

Het voorgenomen comité generaal tussen regering en parlement over de Alcoa-kwestie en volksgezondheid is dinsdag niet doorgegaan. De vergadering is niet uitgeschreven omdat de regering nog niet zover was met het verzamelen van alle informatie. Ook zou de regering de handen vol hebben met het produceren van antwoorden die tijdens de behandeling van de ingediende staatsbegroting en het Ontwikkelingsplan zijn ingediend.

RADIO 10 sprak DNA-voorzitter Jenny Geerlings-Simons hierover. Duidelijk is wel dat, wat de Alcoa-kwestie betreft, er geen besluiten tijdens het comité generaal genomen zullen en mogen worden. De samenwerking tussen de staat en de bauxietmultinational is bij wet geregeld.

DNA-voorzitter Jenny Geerlings-Simons over het Comité Generaal die volgend week dinsdag gehouden wordt. Het streven was dat de regering gisteren de informatie die zij achter gesloten deuren wilde presenteren zou verschaffen, maar zij is er niet aan toe gekomen om het beloofde, deze week bij elkaar te brengen.