‘Comey gaat getuigen dat Trump hem vroeg onderzoek te stoppen’

Voormalig FBI-directeur James Comey is van plan onder ede te gaan getuigen dat president Donald Trump hem wilde dwingen het onderzoek naar de banden van zijn team met Rusland stop te zetten. Dat meldt CNN op basis van een goed ingevoerde bron in de buurt van het onderzoek. Comey werd eerder deze maand vrij abrupt door Trump ontslagen omdat hij niet goed zou functioneren als FBI-baas. De inlichtingencommissie van de Amerikaanse Senaat liet vorige week weten dat Comey een getuigenis gaat afleggen over de kwestie. Het is nog niet duideijk wanneer Comey gaat getuigen, al zal het zeer binnenkort zijn. De Senaatscommissie hoopt dat Comey “opheldering kan geven aan het Amerikaanse volk over de verhalen rond zijn ontslag, die de afgelopen weken de ronde deden in de media”. Ook verdient Comey volgens de commissie “een kans om zijn verhaal te vertellen” over de vermeende inmenging van de Russen bij de verkiezingen. Donald Trump ontsloeg Comey op 9 mei op staande voet. Officieel deed hij dit vanwege de manier waarop hij is omgesprongen met het onderzoek naar de privé-mailserver van oud-minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton. Het lijkt er echter steeds meer op dat Comey het veld moest ruimen omdat hij met zijn onderzoek naar de banden van kamp-Trump met Rusland te dicht bij Trump was gekomen.