Een 17-jarige jongen is in het zuiden van Colombia opgepakt op verdenking van het plegen van dertig huurmoorden. De jongen zou de moorden sinds zijn twaalfde hebben gepleegd.

De beruchte jongen heeft de bijnaam Frijolito (Boontje) verworven en hij werd al enige tijd gezocht. Generaal Hugo Casas, hoofd van de politie in de stad Cali, zei dat Frijolito tegen de lamp liep tijdens een politieonderzoek in Cali in kringen van drugsbendes.