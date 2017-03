Coke-kopstuk in Nederland gepakt

Een arrestatieteam van de politie heeft gisternacht in Amsterdam een man opgepakt die al jaren gezocht wordt voor grootschalige cocaïnesmokkel. Het gaat volgens een goed ingevoerde opsporingsbron van deze krant om Haroun A uit Suriname. A was één van de verdachten in Tidore; het mega-onderzoek naar de smokkel van duizenden kilo’s cocaïne naar Nederland. Piet W., hoofdverdachte in de zaak, kwam in december op vrije voeten na een celstraf van zeven jaar. Haroun, ook bekend als ’Harry’, zou betrokken zijn geweest bij de invoer van drie drugstransporten van in totaal duizend kilo cocaïne. Tegen hem was in Europa een arrestatiebevel uitgevaardigd. De zaak Tidore viel vooral op omdat de hoofdverdachten in afgeluisterde gesprekken praatten over ’Baas’, de bijnaam van de president van Suriname, Desi Bouterse. Enkele verdachten hadden goede contacten met mensen rondom het staatshoofd van het land. Hij moet nog steeds een straf uitzitten van elf jaar voor grootschalige cokesmokkel. Daarvoor is ex-legerbevelhebber bij verstek veroordeeld, vóór hij op democratische wijze de macht in handen kreeg.