De coalitie is niet onder de indruk van het handelen van de oppositie. Die hebben gezamenlijk een brief verstuurd naar de procureur-generaal (pg), om een onderzoek in te stellen naar de minister van Financiën Gillmore Hoefdraad.

In de brief stelt de oppositie dat ze een redelijk vermoeden heeft dat de bewindsman het leningenplafond heeft overschreden.