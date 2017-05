Coalitie verovert strategisch gelegen Tabqa-dam op IS

De door de Verenigde Staten gesteunde coalitie van Syrische rebellen hebben de Tabqa-dam en de gelijknamige stad veroverd op Islamitische Staat. Dat hebben de woordvoerders van de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) woensdag laten weten. De Tabqa-dam is een belangrijk strategisch doelwit in de militaire campagne tegen de Syrische stad Raqqa. Tabqa ligt ongeveer veertig kilometer ten westen van de hoofdstad van het door IS uitgeroepen kalifaat. De SDF, waarin ook de Syrisch-Koerdische YPG geallieerd zijn, veroverde eind maart een voormalig militair vliegveld bij Tabqa. Begin april wist de coalitie nog een grote tegenaanval van IS bij de stuwdam af te slaan. De verovering van de stuwdam volgt een dag nadat de Amerikaanse president Donald Trump toestemming gaf om de YPG te bewapenen. De bevoorrading volgt op de voorbereiding om Raqqa te heroveren op IS.