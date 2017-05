CL-finale om veiligheidsredenen onder gesloten dak

Juventus en Real Madrid spelen op zaterdag 3 juni in het Millennium Stadium in Cardiff voor het eerst een Champions League-finale onder gesloten dak. Dat heeft de voetbalbond van Wales besloten op aanraden van de autoriteiten. “De prioriteit van de UEFA voor de finale ligt, net als bij alle andere wedstrijden, bij de veiligheid voor deelnemende teams en supporters”, aldus de Europese voetbalbond. “Wij ondersteunen de beslissing van de voetbalbond van Wales.” De maatregel zou volgens de BBC genomen zijn uit angst voor een drone-aanval. Het dak zal ook gesloten zijn tijdens de twee officiële trainingssessies in het stadion, op vrijdag 2 juni. De clubs zijn op de hoogte gebracht van het besluit.