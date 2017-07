Cholera-uitbraak in Jemen wordt steeds groter

De cholera-uitbraak in Jemen heeft momenteel zeker 300.000 mensen getroffen, meldt het internationale Rode Kruis. Het dodental is opgelopen tot zeker meer dan 1700. Op Twitter sprak de regionaal directeur Midden-Oosten van het Rode Kruis zijn zorgen uit over de situatie. De bacterie die cholera veroorzaakt, grijpt razendsnel om zich heen. Eind juni meldden de Verenigde Naties nog dat Jemen kampte met “de ergste cholera-uitbraak van de wereld”. Toen stond de teller op ongeveer 200.000 gevallen. Dat de ziekte zich zo snel kan verspreiden, komt door de toestand waarin het land verkeert. Er woedt al twee jaar oorlog, de economie is ingestort en miljoenen mensen hebben geen toegang tot schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen. Eind mei meldde de VN al dat Jemen dicht bij een totale ineenstorting zit. Volgens de humanitaire afdeling van de VN dreigde toen voor bijna zeven miljoen mensen hongersnood en sterven veel mensen aan ziektes die normaal gesproken goed te behandelen zijn. Van de gezondheidszorg in het land is weinig meer over.