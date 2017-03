China stimuleert gezinsuitbreiding verder

China wil het aantal geboortes in het land verder verhogen met nieuwe maatregelen. Zo wil de staat ervoor zorgen dat er meer kinderopvang komt. Ook zou het moeders makkelijker moeten worden gemaakt na de geboorte van een tweede kind weer aan het werk te gaan, zo liet het ministerie van Volksgezondheid en Familieplanning weten. Volgens de regering aarzelt 60 procent van de Chinese ouders om een tweede kind te nemen. Het zou vaak niet goed uitkomen met werk en veel geld kosten. In 2016 zijn er in China 18,5 miljoen baby’s geboren. Dat is bijna 1,5 miljoen meer dan het gemiddelde aantal van de vijf voorafgaande jaren. Sinds 1979 mochten Chinezen slechts één kind ter wereld brengen, om overbevolking tegen te gaan. Eind 2015 versoepelde Peking de regels om de vergrijzing aan te pakken en ervoor te zorgen dat de beroepsbevolking in de toekomst op peil blijft.