Chauffeur die levenloos in voertuig was aangetroffen geen verkeersdode

De 60-jarige Humro Pahlads die op maandag 16 januari levenloos in de cabine van een truck aan de Martin Luther Kingweg is aangetroffen, wordt niet tot een verkeersdode gerekend. De politie van Paranam kreeg op die dag de melding binnen van het verkeersongeval en troffen ter hoogte van het Alfonsproject een trekker aan in het bos dicht bij de weg. De bestuurder vertoonde geen teken van leven.

Zijn ontzielde lichaam is na afstemming met een lid van het Openbaar Ministerie in beslag genomen voor obductie. Het resultaat van het obductie rapport heeft uitgewezen dat de man ten gevolge van een hartinfarct is overleden.