Chaos in Peru door overstromingen

Peru wordt geteisterd door overstromingen. Na een periode van extreme droogte, valt er sinds begin dit jaar uitzonderlijk veel regen. Daardoor treden in het land rivieren buiten hun oevers en lopen steden onder water. De afgelopen weken zijn ongeveer vijftig mensen omgekomen. Tienduizenden mensen raakten dakloos.

De Peruaanse overheid heeft niet genoeg middelen om alle mensen in nood te helpen. De afgelopen tijd is volgens lokale media 700 ton aan hulpgoederen uitgedeeld, maar het is niet genoeg. De overstromingen hebben ook gevolgen voor de drinkwatervoorziening. Doordat waterzuiveringsinstallaties zijn beschadigd door rotsblokken die in de modderstromen meekwamen, is het drinkwater in onder meer de hoofdstad Lima op rantsoen. Het ziet er nog niet naar uit dat er een eind komt aan de overstromingen. Er wordt nog meer regen voorspeld.