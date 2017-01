Centrale Bank van Suriname en IsDB organiseren workshop over Islamitisch bankieren

Suriname is het eerste land in de Amerika’s en het Caribisch gebied waar er Islamitisch Bankieren zal worden geïntroduceerd en dit is het resultaat van de reeds lang bestaande samenwerking met de Islamic Development Bank (IsDB). Als voortvloeisel hiervan heeft de Centrale Bank van 9 tot en met 11 januari met de IsDB een workshop verzorgd met als onderwerp ‘Islamic Banking and Finance’. De Islamic Research and Training Institute (IRTI), een werkarm van de IsDB, had hiervoor een deskundige van de Centrale Bank van Indonesië aangetrokken.

Islamitisch bankieren wordt verwelkomd als een alternatief op bestaande financieringsvormen, speciaal voor het midden- en kleinbedrijf. Deze vorm van financieren zal een bijdrage moeten leveren aan de economische bedrijvigheid in Suriname. De Centrale Bank is zich bewust van de specifieke uitdagingen van Islamitisch financieren, zowel voor de Bank zelf als voor de financiële markten. Het doel van deze workshop was dan ook om de deelnemers inzicht te geven in de wet- en regelgeving van Islamitisch Bankieren en het toezicht daarop. Specifieke aspecten zoals dubbele belastingheffing, Corporate governance, Shariah corporate governance en risk management hebben de aandacht gekregen. CBvSpersb