Catalonië staat achter bemiddeling in crisis met Spaanse regering

De Catalaanse president Carles Puigdemont is voorstander van het plan om in dialoog te gaan met de Spaanse regering. Volgens hem is bemiddeling om een uitweg uit de crisis, maar de Spaanse regering voelt daar niks voor. Die eist dat de Catalaanse leider zich eerst aan de wet houdt. Madrid verwijst daarmee naar het illegaal gehouden referendum. De vicevoorzitter van de Europese Commissie, Frans Timmermans, riep de Spaanse regering en de Catalaanse regioregering woensdag op met elkaar in gesprek te gaan om de situatie rond het Catalaanse streven naar onafhankelijkheid te de-escaleren. Tegelijkertijd bevestigde Timmermans het standpunt van de Europese Commissie dat het referendum dat afgelopen zondag in Catalonië werd gehouden illegaal was.

Parlementsleden van de pro-afhankelijkheidspartijen die de meerderheid van de zetels in het Catalaanse regionale parlement zeiden woensdag dat de regio zich maandag na een parlementaire sessie onafhankelijk zal verklaren. De conservatieve minderheidsregering van Mariano Rajoy onderhandelt intussen met de grootste oppositiepartij, de Socialisten, over steun bij het inzetten van wat in Spanje de ‘nucleaire optie’ wordt genoemd. Volgens artikel 155 van de Spaanse grondwet kan Madrid een regionaal parlement ontbinden en nieuwe regionale verkiezingen uitschrijven.