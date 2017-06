‘Casinobaas Corallo mag worden uitgeleverd aan Italië’

Het Hof op Sint Maarten heeft de uitlevering van casinobaas Fransesco Corallo naar Italië toelaatbaar verklaard. De ongeveer 57-jarige Corallo werd eind vorig jaar op het eiland opgepakt op verzoek van Italië. Dat gebeurde op verdenking van belastingfraude, omkoping van meerdere politici en witwassen. Corallo zou betrokken zijn geweest bij de omkoping van oud-premier van Curaçao Gerrit Schotte. Volgens het OM in Curaçao heeft Corallo Schotte geld betaald in ruil voor invloed in de Curaçaose regering. Tegen Schotte werd hiervoor vorige week in hoger beroep drie jaar gevangenisstraf geëist. De aanhouding van Corallo, die zowel een Italiaans als Nederlands paspoort heeft, was onderdeel van een internationale actie van justitie die gelijktijdig plaatshad in Italië, Sint Maarten, het Franse deel van Sint Maarten (Saint-Martin) en in Nederland.