DOE-parlementariër Carl Breeveld is er niet van overtuigd dat de herschikking en vervanging van ministers door president Bouterse, een verandering in beleid zal brengen. Dat zegt hij in reactie op de beëindiging van vijf nieuwe bewindslieden, gisteren op het Paleis. Het beleid van de regering moet scherper, zegt Breeveld.