Camera project “safe city” is mijn idee zegt volksvertegenwoordiger Belfort

Het idee van het zogenaamde ‘safe city project’ bedoeld ter beteugeling van de criminaliteit wordt geclaimed door ABOP parlementariër Edward Belfort.

Belfort die toen in 2014 minister van Justitie en Politie was, zegt in dat jaar met het plan bij president Desi Bouterse op de proppen te zijn gekomen. Volgens Belfort zouden met dit plan criminelen makkelijker gevolgd kunnen worden en in de kraag kunnen worden gevat. De ABOP parlementariër kan het niet verdragen dat Bouterse nu het plan naar boven haalt als oplossings model om de criminaliteit aan te pakken.Volgens de volksvertegenwoordiger zou de republiek China maar liefst 4 miljoen euro investeren in het camera systeem. Belfort is van oordeel dat hij nog voor de verkiezingen van 2015, een veiligheids plan voor de binnenstad en omliggende gebieden heeft bedacht.