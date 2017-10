Cambodjaanse overheid wil oppositiepartij ontbinden

Juristen van de Cambodjaanse overheid hebben vrijdag stappen gezet om de voornaamste oppositiepartij, de Cambodjaanse Nationale Reddingspartij, door de rechter te laten ontbinden. De leider van de partij, Kem Sokha, werd op 3 september opgepakt en aangeklaagd wegens landverraad. Als bewijs werd een videoclip uit 2013 aangevoerd, waarin Kem Sokha het heeft over een plan om de macht met Amerikaanse hulp over te nemen. De Nationale Reddingspartij sprak van een opzetje van premier Hun Sen om de voor volgend jaar geplande verkiezingen naar zijn hand te zetten. Hun Sen is al meer dan dertig jaar aan de macht in Cambodja. Hij dreigde vorige maand al met het ontbinden van de oppositiepartij als die zijn steun aan Sokha niet intrekt. Sokha riskeert een gevangenisstraf van vijftien tot dertig jaar. De Verenige Staten eiste na de arrestatie de onmiddelijke vrijlating van de Cambodjaanse oppositieleider.