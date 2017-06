Bushouders en OW bereiken principeakkoord

De Organisatie van Bus- en Boothouders in Suriname (OBS) en minister Jerry Miranda van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C) hebben vandaag een principeakkoord bereikt. Het bestuur van de OBS moet het echter nog voorleggen aan haar leden en dat zal op korte termijn gebeuren. Die gaan er wel rekening mee moeten houden dat de minister niet akkoord is gegaan met een tariefsaanpassing van 136 procent, zegt ondervoorzitter Radjeskoemar Ori.

