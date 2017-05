Buren gaan elkaar te lijf

Een burenruzie in Uitvlugt mondde vorige week uit in een handgemeen. Het begon op 1 mei. De 34-jarige Hayan S. zei haar buurjongen niet te staan voor haar huis annex winkel. Dat zei ze, omdat de 21-jarge Rajic S. een mobielgesprek aan het voeren was. Ze vond het storend. Toen hij er bleef staan ging Hayan haar huis binnen. Korte tijd later gooide ze een emmer water vanaf de eerste etage van het huis over haar buurjongen leeg. Rajic deed die dag niets. Dat deed hij op 3 mei.

Met zijn moeder achter hem aan rende hij af op de auto van de buurvrouw die net kwam aangereden. Zijn moeder was vermoedelijk van plan hem van iets tegen te houden. Hij zag kans de stok die hij vasthield op het voertuig te gooien. Bij het uitstappen nam de buurvrouw de stok op en ging vervolgens Rajic achterna. Ze kon hem enkele rake klappen toebrengen. Maar de buurjongen greep een emmer en ging haar daarmee te lijf. Daarbij gaf hij haar ook een paar trappen. Hayan S. deed aangifte bij de politie. Rajic werd aangehouden. Beiden kregen een ernstige waarschuwing en mochten naar huis.