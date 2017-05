Bureau Vroegschoolse Educatie treedt in werking

Is belast met uitvoering Early Childhood Development beleid.

Het Bureau Vroegschoolse Educatie (BVE) dat vrijdag in werking is getreden, zal een coördinerende rol hebben bij de uitvoering van het landelijk Early Childhood Development (ECD)-beleid. Het beleid zal integraal van structuur zijn, verzekerd minister Robert Peneux van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Zijn departement en de ministeries van Volkshuisvesting en Volksgezondheid zijn de grootste samenwerkende partners.

Peneux beseft dat er nog meer gedaan moet worden om te komen tot het niveau zoals voorgeschreven is door de ECD-standaarden. Er is daarin ook een taak weggelegd voor het psychologisch aspect. Een pedagogisch goed onderrichte leerkracht bewerkstelligt veel in de klas. Dat is ook het streven van kinderpsycholoog Lillian Ferrier die de voorzitter is van de presidentiële Taskforce Kinder- en Jeugdbeleid.

Kinderpsycholoog Lillian Ferrier en daarvoor Onderwijsminister Robert Peneux bij de proclamatie van het Bureau Vroegschoolse Educatie, die vrijdag plaatsvond. Beiden brachten hun hartgrondige dank uit aan de First Lady Ingrid Bouterse-Waldring voor haar inzet bij de totstandkoming. Het werk van het BVE zal bestaan uit het doen van een assessment van het aantal kinderen tussen 2,5 en 4 jaar, om zo het beleid uit te kunnen voeren. Er wordt dan een nieuw curriculum ontwikkeld voor deze doelgroep.

Het werk zal uiteindelijk ook bijdragen aan het transformatieproces waar nu uitvoering aan wordt gegeven binnen het onderwijsproces. Het huidig systeem moet worden omgegooid naar competentie gericht onderwijs zegt Onderwijsminister Peneux. Dit aangezien, in de 21ste eeuw, kinderen nieuwe vaardigheden nodig hebben die al vanaf het peuteronderwijs aangeleerd moeten worden.