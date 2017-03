Bulldozer maakt aardbevingsslachtoffers Nepal opnieuw dakloos

In de Nepalese hoofdstad Kathmandu heeft de politie een geïmproviseerd kamp van aardbevingsslachtoffers ontruimd. Het kamp ontstond twee jaar geleden nadat duizenden mensen dakloos waren geworden door twee aardbevingen. Naar schatting woonden er zo’n 2000 mensen in het kamp, verspreid over 440 hutjes. De lokale overheid wil er nieuwe huizen bouwen. De kampbewoners kregen een maand de tijd om te vertrekken, maar ze wilden niet weg. Daarop zette de politie bulldozers in om het kamp te ontmantelen.

De wederopbouw in Nepal komt twee jaar na de verwoestende aardbevingen maar moeilijk op gang. Tienduizenden Nepalezen leven nog in opvangkampen. De regering keert maar beperkt schadevergoedingen uit aan slachtoffers. Bij de aardbevingen in 2015 kwamen bijna 9000 mensen om het leven, zeker 22.000 raakten gewond. Een half miljoen huizen zijn verwoest en honderdduizenden raakten beschadigd.