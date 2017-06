Het station Brussel-Centraal is gisteravond ontkomen aan een zware bomaanslag. Een man had een explosief bij zich, waarvan alleen het ontstekingsmechanisme afging. Het ging om een spijkerbom, van het soort als die in Zaventem en Maalbeek afging, bevestigen autoriteiten. De echte bom had veel schade kunnen aanrichten. Het incident wordt als een terroristische aanslag beschouwd. De man is door militairen gedood. De dader is een 37-jarige man uit de Brusselse gemeente Molenbeek.