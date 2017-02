Groot onderhoud duurt voort

De brug over de Mozeskreek is vandaag opengesteld voor licht rijverkeer. De brug werd in het weekend volledig afgesloten, waarna duidelijk is geworden dat er een nog groter onderhoud nodig is dan in eerste instantie was ingeschat. Zwaar verkeer over de brug is zich met de tijd gaan wreken waardoor een deel van de brug afgelopen vrijdag instortte.