Brug Mozeskreek mogelijk maandag weer open

De Mozeskreek in Kabalebo wordt zo spoedig mogelijk weer opengesteld voor het verkeer. Dit schrijft De Ware Tijd. Een aannemingsbedrijf doet er alles aan omdat te bewerkstelligen. De afsluiting van de Mozeskreek was eerst gedeeltelijk; verkeer boven de twee ton mocht er niet overheen. Vanwege de werkzaamheden achtte minister Jerry Miranda van Openbare Werken het noodzakelijk de brug voor alle verkeer dicht te gooien. Hij stelt een evaluatie van alle bruggen ter sprake. Daaruit zal blijken welke oeververbinding het hardst toe is aan renovatie of vernieuwing. DWT online