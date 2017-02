Broer bedreigt zwager en wordt ingesloten

De politie heeft de 40-jarige Anielkoemar J. aangehouden wegens bedreiging. Anielkoemar woont samen met zijn zus op één erf. Zij heeft een vriend en daar begint het probleem mee. De zus heeft al diverse keren haar beklag gedaan bij de politie van Lelydorp, dat haar broer haar vriend niet toestaat haar te bezoeken. De broer die meestal onder de invloed van alcohol is, scheldt hem dan uit. De laatste keer dat dit gebeurde, probeerde Anielkoemar de vriend van zijn zus ook aan te vallen. De politie, in de persoon van enkele Bikers, was er getuige van en heeft de jaloerse broer op grond daarvan aangehouden. KPS