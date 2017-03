‘Britten zijn 58 miljard euro kwijt aan Brexit’

Het Verenigd Koninkrijk krijgt voor het verlaten van de Europese Unie een rekening gepresenteerd van ongeveer 50 miljard pond (58 miljard euro). Dat zei Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, in een vraaggesprek met de BBC.

Het idee is niet om de Britten te ‘straffen’ voor de Brexit, maar de EU moet voorkomen dat andere landen volgen, liet Juncker weten in het interview dat vandaag werd uitgezonden. ,,We hebben laten uitrekenen wat de Britse verplichtingen zijn en de rekening moet worden betaald.” Volgens het Britse parlement is er echter geen juridische basis voor een rekening. De Britse Conservatieven hebben al de hakken in het zand gezet. Ze zijn niet van plan ook maar één euro aan Europa te betalen als genoegdoening voor de Brexit. ,,We worden gestraft omdat we uit de Europese Unie stappen”, roepen kwade Brexiteers. ,,Dit is een afrekening!” De Britse premier Theresa May maakte maandag bekend dat ze Brussel woensdag officieel informeert dat haar land het EU-lidmaatschap opzegt. Het opzeggen van het lidmaatschap leidt tot onderhandelingen over de nieuwe relatie tussen de EU en het vertrekkende lid. Brussel heeft herhaaldelijk gezegd dat eerst de scheiding wordt uit onderhandeld; andere lidstaten mogen niet de dupe worden van het Britse vertrek. Pas daarna kan worden onderhandeld over hoe een mogelijke nieuwe relatie eruit kan zien.