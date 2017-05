’Britten delen geen informatie meer met VS’

De Britse politie deelt voorlopig geen informatie over de aanslag in Manchester meer met de Verenigde Staten. De autoriteiten willen garanties dat er geen vertrouwelijke gegevens meer worden gelekt, zei een bron binnen de antiterreurdiensten donderdag. Britse functionarissen reageerden onthutst toen de New York Times woensdag forensische foto’s van de gebruikte bom publiceerde. Eerder was al de naam van de vermoedelijke dader, Salman Abedi, in Amerika uitgelekt voordat die in Engeland werd bekendgemaakt.