‘Britten bieden onvoldoende voor EU-burgers’

De rechten van de niet-Britse EU-burgers die nu in Groot-Brittannië wonen, werken en studeren zijn na de brexit onvoldoende gegarandeerd. Dat zei de EU-hoofdhandelaar Michel Barnier woensdag in Brussel. De Britse regering heeft aangeboden om de EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk een speciale status te geven, en die te garanderen onder Brits recht.

Maar Barnier wees erop dat omstandigheden in het land kunnen veranderen en dat daarom het Europese Hof van Justitie moet (blijven) waken over hun rechten. Dat wil Londen niet, en dat zorgt volgens de Fransman voor onzekerheid. De eerste gesprekken met de Britse onderhandelaar David Davis zijn vorige maand ”op goede voet’’ gestart, zei de Fransman. De onderhandelingen worden maandag hervat. ”Het zware werk begint nu”, aldus Barnier. Hij zei dat eerst politieke overeenstemming moet worden bereikt over de te bewandelen weg naar een scheiding voordat technische onderhandelingen kunnen beginnen. Zo is het noodzakelijk dat de Britten erkennen dat ze hun financiële verplichtingen uit de periode van hun EU-lidmaatschap nakomen, anders kan volgens Barnier niet verder worden gepraat.