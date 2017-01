Britse topambtenaar wordt nieuwe ambassadeur bij EU

Een Britse topambtenaar, Sir Tim Barrow, wordt de nieuwe Britse ambassadeur bij de Europese Unie. Barrow werkt al dertig jaar bij het ministerie van Buitenlandse Zaken en was eerder onder meer ambassadeur in Moskou. De Britse krant The Independent meldt woensdag op gezag van regeringsbronnen dat premier Theresa May de post van EU-ambassadeur aan Barrow geeft. Barrow volgt Sir Ivan Rogers op die dinsdag plotseling opstapte terwijl hij de brexit vervloekte.

Rond zijn vertrek zijn tal van ruzies uitgebroken tussen voor- en tegenstanders van het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU (brexit). In juni stemde in een referendum een meerderheid van de Britse kiezers voor de brexit. De huidige premier May behoorde destijds tot de tegenstanders van de brexit. Zij beloofde eind maart werk te gaan maken van de brexit. Voorstanders van de brexit hebben tal van invloedrijke figuren inclusief Ivan Rogers ervan beschuldigd helemaal geen brexit te willen regelen, maar dat stiekem te willen dwarsbomen.