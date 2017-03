Britse regering start uittreding EU met overhandiging brief in Brussel

De papieren die de Britse uittreding uit de Europese Unie in gang gezet hebben, zijn woensdag overhandigd aan de voorzitter van de Europese Raad, Donald Tusk. Dinsdagavond werden de documenten al ondertekend door de Britse premier May.

De papieren werden in Brussel bezorgd door de Britse permanente vertegenwoordiger in de EU Tim Barrow. Met het bezorgen van de brief in Brussel activeren de Britten artikel 50 van het EU-verdrag. Daarmee hebben beide partijen twee jaar de tijd om over diverse scheidingskwesties een akkoord te bereiken. In Artikel 50 van het Europese verdrag staat wel een vertrekprocedure beschreven, maar niet tot in detail. Daarom wordt er dus nu met de EU onderhandeld over de voorwaarden. In een eerste reactie stelde Donald Tusk teleurgesteld te zijn dat de Britten de EU verlaten. Ook zei hij dat de EU-wetten voor het Verenigd Koninkrijk blijven gelden, zolang de laatste zaken niet geregeld zijn. Daarnaast noemde hij een positief punt van de Brexit. Volgens Tusk heeft de uittreding er namelijk voor gezorgd dat de overgebleven EU-landen hechter zijn geworden.