Britse premier May wil vervroegde verkiezingen Verenigd Koninkrijk

De Britse premier Theresa May heeft dinsdag vervroegde verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk aangekondigd. Als het Lagerhuis akkoord gaat, dan gaan de Britten op 8 juni naar de stembus. Volgens May is er op dit moment te veel weerstand in het land. “We hebben verkiezingen nodig en wel nu”, aldus May. “De enige manier om zekerheid en stabiliteit te garanderen voor de komende jaren is om verkiezingen te houden en jullie steun te vragen voor de beslissingen die ik moet maken.” May zegt teveel tegenstand van politieke partijen te ervaren om voor een succesvolle Brexit te zorgen. Dit politieke spel zal naar eigen zeggen zonder verkiezingen doorgaan. Zo heeft de partij Labour de afgelopen weken gedreigd om tegen een eventueel akkoord met de Europese Unie te stemmen. De premier zal haar voorstel voor algemene verkiezingen woensdag voorleggen aan het Britse Lagerhuis. Er is een tweederde meerderheid nodig om akkoord te gaan met verkiezingen. De volgende parlementsverkiezingen stonden gepland voor 2020. De Britse regering heeft eerder ontkend vervroegd verkiezingen te willen.