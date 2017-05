Britse premier May noemt aanslag Manchester ‘laf en weerzinwekkend’

”De aanslag in Manchester is de meest verschrikkelijke aanval ooit in de geschiedenis van het land.” Dat heeft de Britse premier Theresa May vandaag (dinsdag) gezegd voor haar ambtswoning aan Downing Street, na afloop van een spoedberaad. “De dader heeft in koelen bloede een explosief laten afgaan met als doel zoveel mogelijk jonge slachtoffers te maken”, aldus de premier. May kon haar woede maar moeilijk onder controle houden en noemde de daad ”lafhartig en weerzinwekkend”. De premier zei dat de aanslagpleger een identiteitsbewijs bij zich had en dat zijn identiteit bij de autoriteiten bekend is. Zijn naam kan echter nog niet bevestigd worden. May reist later op de dag naar Manchester, waar ze slachtoffers, politieagenten en reddingswerkers zal ontmoeten. Daarna keert ze terug naar Londen voor een tweede bijeenkomst met het crisisteam. Het onderzoek van de autoriteiten richt zich nu op de vraag of de dader alleen handelde. ”Mochten er meer mensen achter de aanslag blijken te zitten, dan brengen we hen voor het gerecht”, aldus May, die zei dat het dreigingsniveau hoog blijft. ”Er is een grote kans op een nieuwe aanval.” Tijdens de zogenoemde Cobra-bijeenkomst waarin de noodsituatie onder anderen met de minister van Binnenlandse Zaken Amber Rudd, vertegenwoordigers van de inlichtingendiensten en de politie werd besproken, werd er ook overlegd met de autoriteiten in Manchester.

Bij de aanslag op de concerthal waar een concert van de Amerikaanse artiest Ariana Grande net was afgelopen kwamen 22 mensen om het leven, veelal jonge kinderen en tieners. 59 anderen raakten gewond, van wie een aantal levensbedreigend. De slachtoffers liggen verspreid over acht ziekenhuizen in de regio Greater Manchester. Aan inwoners in en rond de stad is gevraagd bloed te doneren.