Britse politie arresteert zesde verdachte aanslag Manchester

De Britse autoriteiten hebben woensdag een zesde persoon gearresteerd vanwege de zelfmoordaanslag in Manchester. ”Een vrouw is opgepakt op een adres in verband met het onderzoek”, meldde de politie in een verklaring. De politie deed woensdag invallen in het noorden van Manchester. ”Deze huiszoekingen houden verband met de gruwelijke aanslag op Manchester Arena”, aldus de politie. Onder andere de maker van het gebruikte explosief zou nog op vrije voeten zijn. Het is nog onduidelijk waar de gearresteerde vrouw precies van wordt verdacht. Volgens de politie maakte de dader van de aanslag, de 22-jarige Brit van Libische afkomst Salman Abedi, deel uit van een jihadistisch netwerk. Ze vrezen dat andere leden van dat netwerk ook aanslagen voorbereiden. Een van de zes verdachten werd gearresteerd in Tripoli. Het zou gaan om de 23-jarige broer van de hoofdverdachte. De Libische politie verdenkt hem ervan een “terroristische daad” te hebben willen plegen in de Libische hoofdstad. De identiteit van de andere verdachten is nog onbekend.