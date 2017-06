Brits parlement woensdag weer open na Lagerhuisverkiezingen

Het Britse parlement zal vanaf woensdag 21 juni weer open zijn na de Lagerhuisverkiezingen van vorige week. Koningin Elizabeth II zal een speech voordragen waarin de nieuwe wetten van premier Theresa May uiteen worden gezet.

Dat meldt een woordvoerder van het Lagerhuis donderdag. Het is de bedoeling dat de Conservatieven van premier May met gedoogsteun van de Democratic Unionist Party (DUP) een minderheidskabinet gaan vormen, maar bronnen melden aan Sky News dat er tussen beide partijen nog geen deal is. May leed tijdens de Lagerhuisverkiezingen op 8 juni een gevoelige nederlaag toen de Conservatieven haar absolute meerderheid in het Lagerhuis verloren. Hierdoor is May genoodzaakt een minderheidskabinet te vormen en DUP ligt op veel vlakken dichtbij het gedachtengoed van de Conservatieven. Het is onduidelijk of de Brexit-gesprekken, die aanvankelijk aanstaande maandag van start zouden moeten gaan, ook woensdag gaan beginnen, zegt Brexit-onderhandelaar David Davis tegen over de BBC. Volgens Davis beginnen de gesprekken “volgende week”.