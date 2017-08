Brits OM gaat levenslang eisen bij ‘verminkende’ zuuraanvallen

Voor mishandeling en verminking met bijtend zuur kan in Groot-Brittannië voortaan levenslang worden geëist, zelfs als de aanval mislukt. Dat zegt het Openbaar Ministerie volgens een aantal Britse kranten. De maatregel volgt op een reeks zuuraanvallen. Drie weken geleden werden op een avond vijf mensen het slachtoffer in Londen. Volgens The Guardian is het aantal mishandelingen met bijtende chemicaliën in de Britse hoofdstad in drie jaar tijd ruim verdubbeld. De groeiende angst voor zulke aanvallen is de aanleiding voor de strengere strafeisen. Ook kunnen criminelen met zuur op zak voortaan dezelfde straffen verwachten als voor het bezit van een mes. Zuuraanvallen leiden geregeld tot verminking bij de slachtoffers. Als iemand in Groot-Brittannië daadwerkelijk tot levenslang wordt veroordeeld, betekend dat overigens niet dat hij voor de rest van zijn leven in de cel zit. Bij goed gedrag en het uitzitten van een minimumstraf is er kans op vervroegde vrijlating.