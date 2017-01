Brexitplannen zorgen voor Schots verzet

Als Londen de Schotse voorwaarden voor de Brexit afwijst, moet Schotland de mogelijkheid krijgen om voor onafhankelijkheid te stemmen. Dat zei premier Nicola Sturgeon van Schotland vandaag in een reactie op de Britse regeringsplannen voor het verlaten van de Europese Unie. Eerder stemde een meerderheid van de Schotten in een referendum vóór EU-lidmaatschap. Sturgeon wil vooral dat Schotland deel blijft uitmaken van de interne Europese markt. Premier Theresa May liet vandaag weten dat Groot-Brittannië deze markt juist gaat verlaten. Dat zou „economisch catastrofaal” zijn voor Schotland, aldus Sturgeon. Ze wil van Londen het bewijs dat de stem van Schotland wordt gehoord. De Schotse regering gaat donderdag met Londen in conclaaf over de Brexitplannen.