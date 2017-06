Brexit-gesprekken tussen EU en Verenigd Koninkrijk van start in Brussel

De gesprekken over de Britse uittreding uit de Europese Unie zijn vanmorgen begonnen in Brussel. De onderhandelingen moeten het vertrek van de Britten in maart 2019 in goede banen leiden. De Britse Brexit-minister David Davis onderhandelt met Michel Barnier, die namens de EU verantwoordelijk is voor de Brexit. Hoog op de agenda staat de status van zo’n drie miljoen EU-burgers die op dit moment in het Verenigd Koninkrijk wonen en ruim een miljoen Britten die in een ander EU-land wonen. Hun rechten zijn onduidelijk op het moment dat het land de EU verlaat. Daarnaast wil Brussel dat de rekening voor de Brexit, die tientallen miljarden zou bedragen, door de Britten wordt betaald. Pas al dergelijke heikele kwesties zijn opgelost, wil Europa praten over een handelsakkoord tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk.