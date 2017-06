Breeveld laakt optreden NDP kopstukken in nasleep strafeis tegen Bouterse

In een eerste reactie op de uitlatingen die door NDP kopstukken zijn gedaan in OCER zegt DOE parlementarier Carl Breeveld dat een ieder de scheiding der machten dient te respecteren. Van president Bouterse verwacht Breeveld dat hij juist nu meer dan ooit leiderschap moet tonen en de massa tot rust aanmaant. De waarschuwing dat er met de strafeis tegen Bouterse in de 8 decemberzaak anarchie en burgerlijke ongehoorzaamheid om de hoek loert , vindt Breeveld heel gevaarlijk.

Ook het passeren van de amnestiewet door de rechterlijke macht , zoals gesuggereerd door NDP fractieleider Misikaba , betitelt Carl Breeveld als onverstandig :

Carl Breeveld van de DOE fractie in het parlement, die het onverstandig vindt dat regeringspartij NDP zich op een live via tv uitgezonden kadervergadering inlaat met de strafzaak tegen haar voorzitter.