Brazilië en Colombia gaan samen drugssmokkel aanpakken

De ministers van Defensie van Brazilië en Colombia hebben afgesproken beter te gaan samenwerken in de strijd tegen het smokkelen van drugs en tegen drugsgerelateerd geweld. De ministers spraken af om meer informatie en transportmiddelen met elkaar te delen. Hiermee moet de zestienhonderd kilometer lange grens, die door het Amazoneregenwoud loopt, beter bewaakt kunnen worden. In Brazilië is er onrust ontstaan tussen de twee grootste drugskartels van het land. De regering is bang dat zwaarbewapende ex-rebellen van de FARC zich aansluiten bij de drugskartels. De afspraken werden gemaakt in Manaus, de Braziliaanse stad waar onlangs bloedige rellen uitbraken in de gevangenis.