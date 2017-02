Braziliaanse regering mobiliseert leger in Rio om verbeteren veiligheid

De Braziliaanse regering heeft ook legereenheden gemobiliseerd om de veiligheid in Rio de Janeiro te verbeteren in de aanloop naar het wereldberoemde carnaval. In totaal worden negenduizend militairen ingezet om geweld in te dammen, zeker nu politiestakingen dreigen. Sinds woensdag patrouilleren zwaarbewapende soldaten in de straten, onder meer op de boulevards aan het strand zoals dat van Copacabana. Het carnaval van Rio begint over een week. Van verschillende kanten is er bij president Michel Temer op aangedrongen het leger ook tijdens dat volksfeest toezicht te laten houden. Na de Olympische Spelen is de situatie danig verslechterd. Overvallen en schietpartijen zijn aan de orde van de dag.

In de naburige staat Espíritu Santo leidde een staking van de politie tot een golf van geweld, met meer dan 140 doden.