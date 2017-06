Braziliaanse president Temer aangeklaagd voor aannemen steekpenningen

De hoogste aanklager van Brazilië, Rodrigo Janot, heeft maandag president Michel Temer aangeklaagd voor het aannemen van steekpenningen. Het is de eerste van een serie zware aanklachten tegen de onpopulaire president die deze week wordt verwacht. De procureur heeft de aanklacht ingediend bij het Hooggerechtshof. Volgens de Braziliaanse wet moet het parlement nu stemmen of het tribunaal een zittende president mag vervolgen. Binnen Temers coalitie zijn de politici echter overtuigd dat ze genoeg stemmen hebben om de tweederdemeerderheid die nodig is voor vervolging tegen te houden. Temer wordt beschuldigd van grootschalige corruptie rondom het bedrijf JBS SA, het grootste vleesverwerkende bedrijf ter wereld. Leidinggevenden van dat bedrijf hebben in een schuldbekentenis in ruil voor strafvermindering gezegd dat ze de president bijna 4,5 miljoen euro aan smeergeld hebben betaald voor belastingvoordeel en het krijgen van leningen van door de overheid gerunde banken.