Braziliaanse president moet zich verantwoorden om vermeende corruptie

De Braziliaanse president Michel Temer moet zich verantwoorden tegenover de federale politie over zijn mogelijke betrokkenheid bij een omvangrijk politiek corruptieschandaal. Dat heeft het hooggerechtshof dinsdag bepaald volgens de krant O Globo. De politie heeft tien dagen de tijd voor het formuleren van vragen. Die vragen moet Temer vervolgens binnen 24 uur beantwoorden. Leidinggevende personen van JBS SA, het grootste vleesverwerkende bedrijf ter wereld, hebben in een schuldbekentenis in ruil voor strafvermindering gezegd dat Temer het omkopen van een potentiële getuige in de zogenoemde Carwash-zaak heeft gedoogd. Bovendien zouden ze de president de afgelopen jaren bijna 4,5 miljoen euro smeergeld hebben betaald.