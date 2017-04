Braziliaanse demonstranten gebruiken speren en pijl en boog

Een grote demonstratie in de Braziliaanse hoofdstad Brasilia is uit de hand gelopen toen de politie traangas gebruikte en de demonstranten met speren begonnen te gooien. Dat schrijven Braziliaanse media. Duizenden inheemse bewoners van de Amazone waren naar het regeringscentrum gekomen om te protesteren tegen het binnendringen van hun leefgebied in de jungle. De verschillende stammen zeggen dat de grenzen van hun grondgebied regelmatig worden geschonden door houthakkers en boeren. De demonstranten hadden zich in traditionele kleding en met speren verzameld voor het regeringsgebouw. Het protest begon vreedzaam, maar op enig moment sloeg de vlam in de pan. Betogers schoten met pijl en boog en gingen de politie te lijf met speren.