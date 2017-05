Braziliaans leger beschermt overheidsgebouwen na gewelddadig protest

Brazilië heeft het leger ingezet om overheidsgebouwen te beschermen, nadat een demonstratie tegen pensioenshervormingen in hoofdstad Brasilia woensdag uit de hand liep. De protestmars tegen pensioenhervormingen met enkele tienduizenden deelnemers begon vreedzaam, meldt AP. De demonstranten richtten hun woede op de president: ze droegen borden waarop werd opgeroepen tot nieuwe presidentsverkiezingen en schreeuwden: “Temer eruit!” Maar de betogers kwamen in botsing met de politie toen de mars de gebouwen van het Braziliaanse Congres naderde en de politie de menigte op afstand probeerde te houden met traangas.

De demonstranten gooiden vervolgens met stenen en richtten vernielingen aan bij de gebouwen van verschillende ministeries. Die werden ontruimd. President Michel Temer weigerde vorige week af te treden, nadat hij en zijn naaste adviseurs werden beschuldigd van betrokkenheid bij een groot corruptieschandaal. Woensdag kwamen parlementariërs bijeen om een mogelijke opvolger voor Temer te bespreken, mocht hij ervoor kiezen op te stappen of worden afgezet door het Hooggerechtshof. Linkse oppositie-organisaties zeggen echter dat een nieuwe president die direct door het parlement is geselecteerd “onacceptabel” is.