Brandweer heeft belangrijkste bosbrand Portugal onder controle

Brandweerlieden hebben woensdag in Portugal de belangrijkste brandhaard weten te blussen. Er zijn volgens de autoriteiten nog wat kleinere plekken waar brand woedt in andere gebieden, maar het ergste leed lijkt geleden. De grootste brand ontstond zaterdag, vermoedelijk door een blikseminslag. Het vuur verspreidde zich razendsnel.

Door de verschillende branden kwamen in totaal 64 mensen om het leven. Hulpverleners voerden meer dan 150 gewonden naar ziekenhuizen af. Enkele dodelijke slachtoffers waren met hun auto’s op weg toen ze ingesloten werden door de vlammen. Ook zijn een aantal mensen overleden door rookvergiftiging. Het grootste rampgebied ligt op ongeveer 200 kilometer ten noordoosten van de hoofdstad Lissabon. Het was de grootste brand die ooit op het Iberisch Schiereiland woedde. Vermoedelijk is ruim 40.000 hectare bos door het vuur verwoest. Deze bosbrand geldt als de meest dodelijke in Portugal in meer dan een halve eeuw. Sinds zondag is er in Portugal een periode van drie dagen van nationale rouw.