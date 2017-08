Brand ruïneert Olympische wielerbaan in Rio de Janeiro

Een brand heeft zondag voor enorme schade gezorgd op de Olympische wielerbaan in Rio de Janeiro. Kleine vuurballonnen hebben volgens de Braziliaanse minister van Sport Leonardo Piccani de brand in het stadion veroorzaakt. Op het Olympische complex werden meerdere van deze ballonnen aangetroffen. Het is in Brazilië gebruikelijk dat deze ballonnen tijdens feestelijkheden worden opgelaten, waarschijnlijk afkomstig uit de omliggende favela’s. De brand betekent overigens niet het einde voor de Velodrome. Schoonmakers zijn al bezig met de herstelwerkzaamheden.