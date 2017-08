Bram Moszkowicz overweegt verzoek tot terugkeer in advocatuur

De Nederlandse jurist Bram Moszkowicz overweegt een verzoek in te dienen om terug te keren in de advocatuur en zo weer aan het werk te kunnen als advocaat. Dat laat de oud-advocaat maandagavond weten aan het actualiteitenprogramma EenVandaag. Moszkowicz werd in 2013 uit het ambt gezet omdat hij volgens het Hof van Discipline het vertrouwen van zijn cliënten zou beschamen en grote bedragen contant geld heeft aangenomen zonder dat te melden. Het Hof van Discipline heeft hem destijds levenslang uit het ambt gezet, maar in theorie kan Moszkowicz een tweede kans krijgen als hij een verzoek daarvoor indient bij de Raad van Toezicht. In Suriname kreeg Moszkowics grote bekendheid als advocaat van Desi Bouterse in de Stellendamzaak.